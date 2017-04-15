Yüksekova'da uçurumdan düşen binbaşı şehit oldu

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ 2 AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

ŞEHİT BİNBAŞININ CENAZESİ UŞAK'TA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşen binbaşıve yardıma koşan 1 uzman Karamanlı çavuşşehit oldu, 1 asker aranıyorHakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar dağında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında uçurumdan düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu.Edinilen ilk bilgilere göre binbaşının yardımına koşan 3 uzman çavuştan 1'i şehit oldu, biri yaralandı. Kurtarma operasyonu sırasında kayıp iki askeri arama çalışmaları ise devam ediyor.İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgede arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlananan askerlerden Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile şehit olan 26 yaşındaki'in resmi nikah yaptığı 20 yaşındaki Merve Düver'e, acı haberi memleketi Karaman'da aldı. Merve ve Barış Düver çifti 15 Haziran'da düğün yapacaktı.Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yardakul Kazım Türkmen, Gaziantepli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'da Urgan Mahallesi'nde oturan ailesinin yanında kalan eşi Merve Düver'e acı haberi vermek için evine gitti. Işıktaş ve Türkmen'in, şehidin eşi Merve Düver'in babası Vedat Koraş karşıladı. Damadının şehit düştüğü öğrenen Koraş, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Merve Düver'e acı haber verildi. Eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.Şehit Düver'in, ailesinin Gaziantep'te yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Merve Düver ile nikahlandığı düğünü ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları ve bunun içinde hazırlık yaptıkları öğrenildi. Şehit Düver'in cenaze törenin de Gaziantep'te yapılacağı öğrenildi.Hakkari'nin Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları'nda arazi arama tarama faaliyetleri sırasında uçuruma yuvarlanıp şehit olan binbaşı'un cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile saat 01.00 sıralarında memleketi Uşak'a getirildi.Uşak Havaalanı'nda şehit binbaşı Şenol'un cenazesini, Vali Ahmet Okur, Ak Partili milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Nedim Selbisu, şehidin annesi Muazzez, eşi Sümeyde ve kardeşi Fatih Şenol ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 1500 kişi karşıladı.Uçağın kargo kapısının açılmasıyla birlikte gözyaşları sel oldu. Binbaşı Şenol'un yakınları, uçağa akın etti. Şehit eşi Sümeyde Şenol, 'Kürşatım, Kürşatım' diye feryad ederken, Fatih Şenol ise ağabeyinin tabutuna sarılıp 'Kahramanım' diye gözyaşı döktü.Tören mangası tarafından uçaktan indirilen binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda tekbirler eşliğinde belediyeye ait cenaze aracına taşındı. Binbaşı Şenol'un cenazesi, polis eskortu eşliğinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.Şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un cenazesi, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından Uşak Yeni Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verilecek.