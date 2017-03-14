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31 Mart 2017 Cuma 16:14

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklama

Muğla'da kafeteryada tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı.

14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklama
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14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklama


Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde 12 gün önce ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki E.D., Balıkesir'de bir kafede sosyal medyadan tanıştığı erkek arkadaşıyla çay içerken jandarma tarafından bulunup, ailesine teslim edildi. E.D.ile ilişkiye girdiği tespit edilen 25 yaşındaki Ü.T., gözaltına alındı.


Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde yaşayan E.D., geçen 17 Mart'ta evden ayrıldı. Annesi ve babasının ayrı olması nedeniyle dedesiyle yaşayan E.D.'nin eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi E.D.'nin bulunması için özel bir ekip kuruldu. Genç kızın, erkek arkadaşı ile birlikte Balıkesir'de olduğu belirlendi.

Muğla'dan Balıkesir'e hareket eden jandarma ekipleri E.D.'yi erkek arkadaşı Ü.T. ile bir kafede otururken buldu. E.D.'nin pedagog eşliğinde alınan ifadesinde Ü.T. ile birlikte olduğu belirlendi. Balıkesir Devlet Hastanesi'de sağlık kontrolünden geçirilen E.D., Muğla'daki ailesine teslim edilirken, Ü.T., 'küçük yaşta kızı alı koymak' ve 'cinsel istismar' suçlarından gözaltına alınıp, Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. E.D.'nin Ü.T. ile Instagram'da tanıştığı öğrenildi.

 
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