15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasında
15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğe kapatılan şeritler nedeniyle trafik durma noktasına geldi.İstanbul’un iki yakasını bağlayan üç köprüden trafiği en yoğun olanı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde; gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı. Yolun kapatılmasının nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergah önlemi olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan’a daha caminin yanındaki kültür merkezine geçti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan çıkışta çevrede bulunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, iş adamı Eray Kapıcıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak eşlik etti. Erdoğan Beylerbeyi’nde bulunan çalışma ofisine geçti.