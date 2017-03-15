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20 Mart 2017 Pazartesi 09:21

1,5 yaşındaki Yiğit trafik kazası kurbanı oldu

 Silivri'de karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamayarak can verdi.

1,5 yaşındaki Yiğit trafik kazası kurbanı oldu
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1,5 yaşındaki Yiğit trafik kazası kurbanı oldu
   Silivri'de karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamayarak can verdi. Kazada yaralanan çocuğun anne ve babası ile diğer aracın sürücüsü ise tedavi altına alındı. Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerinde meydana geldi. Yağan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan Murat K. eşi İpek K. ile 1,5 yaşındaki çocukları Yiğit K., ve diğer araçta bulunan Müjdat G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1,5 yaşındaki Yiğit bebek kurtarılamadı. Yiğit bebeğin anne ve babası ile diğer aracın sürücüsünün tedavilerine devam edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler
Trafik Kazası1.5 Yaşındaki Bebek
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