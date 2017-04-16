﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Nisan 2017 Salı 05:36

16 yaşındaki çocuk, şakalaştığı arkadaşını silahla vurdu

Adana’da, 20 yaşındaki genç, şakalaştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

16 yaşındaki çocuk, şakalaştığı arkadaşını silahla vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
16 yaşındaki çocuk, şakalaştığı arkadaşını silahla vurdu

Korkunç olay, Seyhan İlçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14023 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Aydemir (20) ve Abdullah Altun (16) kendi aralarında sohbet ederken şakalaşmaya başladı Bu sırada Altun, şakanın dozunu büyütmek istedi ve belindeki silahı çıkardı. Bunun üzerine Aydemir, Altun’a ‘sıkamazsın’ dedi.
Son Dakika Adana
Altun ise ateş etti. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

‘Bilmeyerek oldu’

Olayı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olan Abdullah Altun, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp birimine getirildi, burada kendisine soru soran gazetecilere ‘Pişmanım bilmeyerek oldu. Sizde kendinize maceramı arıyorsunuz hemşerim çıkın ya, gözümü ağrıtıyorsunuz’ dedi. Daha sonra gazetecilerin cinayeti neden işlediniz ve silahı nereden buldunuz sorusuna ‘ Yok söylemiyorum, inat değil mi, benin silahım, silahların içinde büyümüşüm’ ifadelerini kaydetti. Adli Tıptaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Adana
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için öldürmüşler Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için...
Son Dakika Haberleri, MİT TIR'ları savcısı İstanbul'da yakalandı Son Dakika Haberleri, MİT TIR'ları savcısı...
Yola fırlayan atın kafası koptu, sürücüyü öldürdü Yola fırlayan atın kafası koptu, sürücüyü öldürdü
35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çekmişler 35 bin kişinin kredi kartından 75 milyon lira çekmişler
Son Dakika; Mersin'de Suriyeli gerginliği Son Dakika; Mersin'de Suriyeli gerginliği
İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı açıkladı; 15 terörist...
Yukarı Çık

Adana'da otomobilde infaz: Kan davası için...
Adana'da kan harekat halindeki otomobili uzun namlulu silahlarla tarayarak bir kişinin ölümüne iki kişinin...

Haberi Oku