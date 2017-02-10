Bir yakınlarının cenazesinden dönen Şahin ailesi Ceyhan yakınlarında Konya plakalı TIR ile çarpıştı. Feci kaza sırasında 3 kişi can verdi.

Adana Ceyhan'da cenaze dönüşü feci kaza; 3 ölü var

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin tırla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönenleri taşıyan'ın (32) kullandığıplakalı otomobil, D-400 karayolu Esentepe Mahallesi kavşağında, karşı yönden gelen(50) yönetimindekiplakalı tır ile çarpıştı.Kazada,(54),(55) olay yerinde,(34) ise kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tır sürücüsü Cumali Erbaş'ın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.