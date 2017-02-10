GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 08:05

Adana Ceyhan'da cenaze dönüşü feci kaza; 3 ölü var

Bir yakınlarının cenazesinden dönen Şahin ailesi Ceyhan yakınlarında Konya plakalı TIR ile çarpıştı. Feci kaza sırasında 3 kişi can verdi.

Adana Ceyhan'da cenaze dönüşü feci kaza; 3 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Adana Ceyhan'da cenaze dönüşü feci kaza; 3 ölü var


Adana'nın Ceyhan ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin tırla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönenleri taşıyan Hakan Bolat'ın (32) kullandığı 33 VZ 401 plakalı otomobil, D-400 karayolu Esentepe Mahallesi kavşağında, karşı yönden gelen Cumali Erbaş (50) yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı tır ile çarpıştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kazada, Fatma Şahin (54), Ömer Şahin (55) olay yerinde, Bozan Şahin (34) ise kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tır sürücüsü Cumali Erbaş'ın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Ceyhanda Cenaze Dönüşü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: Zamanlama manidar Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı: Zamanlama...
Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı Kadıköy'de silahlı çatışma 3 yaralı
Ağrı'da deprem 4.5 Ağrı'da deprem 4.5
Merkez Bankası’na FETÖ operasyonu Merkez Bankası’na FETÖ operasyonu
 Ünlü baklavacıya rekor ceza talebi  Ünlü baklavacıya rekor ceza talebi
Çanakkale'de deprem 4.9 Çanakkale'de deprem 4.9
Yukarı Çık

Kırmızı Kedi Yayınevi'ne saldırı:...
Sabahattin Önkibar'ın "Devlet Bahçeli Ve MHP İçin Her Şey" kitabının toplatılmasının...

Haberi Oku