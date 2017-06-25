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25 Haziran 2017 Pazar 21:56

Adana'da foseptik çukuru faciası, 4 ölü var

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da foseptik çukuru faciası, 4 ölü var
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Adana'da foseptik çukuru faciası, 4 ölü var


Adana Aladağ'da ayağı kayıp foseptik çukuruna düşen hamile kadın ve onu kurtarmak isteyenler hayatını kaybetti.
 
 
 Feci olay bugün saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası'nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü. Boran'ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran'ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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