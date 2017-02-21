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21 Şubat 2017 Salı 23:14

Adapazarı sapığı Hendek'te yakalandı: 4 kadını bıçakla...

Adapazarı'nda son 2 ayda 16 ve 25 yaşları arasında 4 genç kıza gerçekleştirilen gasp ve cinsel saldırının zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandı

Adapazarı sapığı Hendek'te yakalandı: 4 kadını bıçakla...
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Adapazarı sapığı Hendek'te yakalandı: 4 kadını bıçakla...

Adapazarı ve çevresinde son aylarda artan cinsel taciz, tecavüz ve gasp olaylarını masaya yatıran polis ekipleri, 31 yaşındaki servisçiyi evinde kaçmaya çalışırken yakaladı.


Adapazarı'nda iki ay içerisinde aynı cadde üzerinde evlerine giden 4 genç kızı gasp edip, cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki servis şoförü Turgay U. yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın ayrı tarihlerde bıçak tehdidiyle cinsel saldırıya uğraması ve gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Saldırıları servis şoförlüğü yapan bir çocuk babası Turgay U.'nun gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüphelinin yaşadığı Hendek ilçesindeki evine bu akşam saatlerinde baskın yaptı. Polisleri görünce evinin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmak isteyen Turgay U. yakalandı. Turgay U.'nun olayda kullandığı 8,5 santim uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.

Adapazarı'nda Asayiş Şubesi'ne getirilen Turgay U.'nun, 4 Kasım tarihinde 16 yaşındaki N.E.'yi etrafı metal sacla çevrili arsa içerisinde bıçak tehdidiyle cinsel istismarda bulunması, 3 Ocak tarihinde Z.Ç'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması, 20 Ocak tarihinde M.İ.'nin bıçak tehdidi ile gasp edilmeye çalışılması ve 13 Şubat akşamı G.B.'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Turgay U.'nun 'Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cinsel saldırı ve ölümle tehdit' suçlamalarından sorgulaması sürüyor.

 
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