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Afrin'de sivillerin yakaladığı teröristler TSK'ya teslim edildi

Terör örgütlerinin yıllardır işgali altında tuttuğu Afrin'de siviller tarafından yakalanan teröristler güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

Afrin'de sivillerin yakaladığı teröristler TSK'ya teslim edildi

Terör örgütlerinin yıllardır işgali altında tuttuğu Afrin'de siviller tarafından yakalanan teröristler güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

20 Mart 2018 Salı 18:29
Afrin'de sivillerin yakaladığı teröristler TSK'ya teslim edildi

Afrin'de sivillerin yakaladığı teröristler TSK'ya teslim edildi


PKK'lı teröristlerin gece yarısı bırakarak kaçtığı Afrin'de siviller tarafından yakalanan 3 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesabından, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak teslim ettiğini duyurdu


TSK: AFRİN HALKI 3 TERÖRİSTİ YAKALADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 3 teröristin halk tarafından yakalandığını duyurdu. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti. Afrin’de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele." denildi.

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