Afrin'de sivillerin yakaladığı teröristler TSK'ya teslim edildi



PKK'lı teröristlerin gece yarısı bırakarak kaçtığı Afrin'de siviller tarafından yakalanan 3 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi Twitter hesabından, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak teslim ettiğini duyurdu



TSK: AFRİN HALKI 3 TERÖRİSTİ YAKALADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 3 teröristin halk tarafından yakalandığını duyurdu. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti. Afrin’de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele." denildi.