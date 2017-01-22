AK Parti ve Emniyet'e roketle saldıran terörist yakalandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da aynı gün Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıların faili Tekirdağ'da yakalandı. Şerif Turunç'un Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı iddia ediliyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na dün düzenlenen saldırıların faili aynı kişi çıktı saldırganın başına 300 bin lira ödül konulmuştu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şerif Turunç'a ait olduğu tespit edildi.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yıl Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Turunç'un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyorYakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç'un yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.Polis ekipleri yapılan aranmalar sırasında çeşitli suçlardan aranması bulunan DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek detaylı incelemeleri yapıldı.Şüphelilerden Abdullah K.'nın yapılan incelemede silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt adına silahlı soygun, şantaj, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı bulunduğu ve mala zarar verme suçundan da 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi S.'nin ise kasten yangın çıkarmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kaydı olduğu, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranmasının bulunduğu belirlendi.Şüphelilerden.'nun ise 3 adet terör örgütü propagandası yapmak, 2 adet silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, ruhsatsız silah taşımak ve kamu malına zarar vermek suçlarından kaydı bulunduğu, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.