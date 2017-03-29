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29 Mart 2017 Çarşamba 21:34

Aksaray'da emekli polis dehşeti; 2 ölü var

Aksaray'da emekli bir polis memuru Eskil ilçesi Bozcamahmut Köyü'nde bulunan 112 Acil Yardım merkezinde görevli doktoru katletti.

Aksaray'da emekli polis dehşeti; 2 ölü var
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Aksaray'da emekli polis dehşeti; 2 ölü var
 
Emekli polis memuru Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut Köyü'nde bulunan 112 Acil Yardım ve Ağile Sağlık Merkezi'nde görevli doktor Hüseyin Ağır'ı öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı Necmi Sarı, yakalanacığını anlayınca başına ateş ederek intihar etti.
 
Aksaray'da, sağlık ocağında görevli doktoru beylik tabancasıyla vurarak öldüren emekli polis, kaçarken yakalanacağını anlayınca silahıyla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köyünde bulunan 112 Acil Yardım ve Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi aile sağlığı merkezinde görevliyken görevden alınan emekli polis memuru Necmi Sarı (52), aile sağlığı merkezine gelerek burada görevli doktor Hüseyin Ağır (30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru beylik tabancasını çıkararak doktoru vurdu. Ağır yaralanan doktorun ilk müdahalesi aile sağlığı merkezinde bulunan diğer doktor ve hemşireler tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan doktor Hüseyin Ağır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emekli polis memuru Necmi Sarı olayı gerçekleştirdikten sonra araçla Kırıkkale istikametine kaçtı. Arkasından takibe başlayan jandarma ekipleri şahsı Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında araçlarla sıkıştırdı.

Yakalanacağını anlayan emekli polis memuru burada beylik tabancası ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti. Emekli polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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