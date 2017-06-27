Aksaray'da kız kaçırma cinayeti; 1 ölü 5 yaralı var

Aksaray’da iddiaya göre iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Olay Aksaray’ın Ağaçören İlçesi Hüsrev Köyü Hüsrev Yaylası’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Yayladaki 2 aile arasında eskiye dayalı kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre. (35) karşı tarafın üzerine tabanca ile ateş açtı.(40) olay yerinde hayatını kaybederken,(23),(39) ve. (61) yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan Mert E.’nin durumunun ağır, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Kavganın bildirilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Levent Ö ile beraberindeki Bünyamin Ö. ile Hüseyin E. (46) Hüsrev Köyü’ndeki evlerinde gözaltına alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.