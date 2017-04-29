Alçaklar; Okul servisine bombalı çanta bırakıp kaçmışlar

İstanbul'da önceki gün Okan Üniversitesi öğrencilerini taşıyan okul servisinde meydana gelen ve 7 öğrencinin yaralanmasına neden olan patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı ortaya çıktıİstanbul'da öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öğrenci servisindeki patlamayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.Araştırma sonucunda, servis aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldığı tespit edildi.Olaya, çantanın içindeki zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirleyen ekipler, öğrencilerin ve servis şoförünün ifadesine başvurdu.Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada 7 öğrenci yaralanmıştı.YARALILARIN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMAOkan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Okan Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan, servis minibüsündeki olayda yaralanan öğrencilerin tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yaralıları ziyaret eden Okan, öğrencilerin durumlarıyla ilgili de hastane yetkililerinden bilgi aldı. Hastane çıkışında konuşan Okan, "Yaralıların durumu iyi. Bizim hastanemize sevk edildi. İlk aldığımız bilgilere göre olay kaza" dedi.Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi veren hastane yöneticisi Prof. Dr. İsmail Cinel ise "Bizim hastanemize 3 yaralı geldi. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.