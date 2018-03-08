Alkollü magandanın trafik cinayetine 22 yıl hapis

Alkollü magandanın Emrah Serbes plânı tutmadı. Alkollü araç kullanırken 1 kişinin ölümüne 7 kişinin yaralanmasına neden olan Selçuk Cömert için istenen ceza belli oldu. Kazayı üstlenen

Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olan Selçuk Cömert, yazar Emrah Serbes’in yaptığı gibi yerine önce çalışanını geçirdi. 30 saat sonra teslim olan ve alkol tespiti yapılamayan Cömert’e 22 yıl hapis istendi

İstanbul’da bir pizza restoranda müdür olarak çalışan Selçuk Cömert, 30 Ekim 2017’de sabaha karşı alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yanında çalışan Soner Ö.’yü direksiyona oturtup kaçtı. Edinilen bilgiye göre kazayı maddi hasarlı sanan Soner Ö., gerçeği anlayınca her şeyi itiraf etti. 30 saat sonra teslim olan ve tutuklanan Selçuk Cömert hakkında “bilinçli taksirle adam öldürmek”ten açılan davada, onun yerine direksiyona geçen Soner Ö. hakkında ise “suçu üstlenmek”ten dava açıldı.

ALKOLLÜ VE ÇOK HIZLIYDI

Olay sırasında araçta bulunanlardaniddianamedeki ifadesinde, otomobili arkadaşı’in kullandığını belirtip “Alkollüydü ve aracı çok hızlı kullanıyordu” dedi. Restoran müdürünün kardeşi ise ağabeyinin aracı kullandığını ancak alkollü olup olmadığını bilmediğini söyledi. Soner Ö. ise “Su birikintisine girince, yoldaki araçlara vurdu” diye konuştu. Cömert ise yol kenarında çarptığı aracın dörtlü uyarı lambalarının yanmadığını ileri sürdü.

Savcı araçta inceleme yapılamadığını, alkol raporu alınamadığını ancak şüpheli ve tanıkların ifadelerine göre Selçuk Cömert’in aracı kullandığına ve alkollü olduğuna kanaat getirildiğini ifade etti. İddianamede, Cömert’e “bilinçli taksirle adam öldürmek ve yaralamak” suçundan 4.5 yıldan 22 yıla kadar, suçu üstlenen Soner Ö.’ye ise 2 yıl hapis cezası istendi.