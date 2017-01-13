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13 Ocak 2017 Cuma 05:40

Ankara Keçiören'de akrabalar çatıştı: 2 ölü var

Keçiören'de yakın akraba olduğu öğrenilen iki aile arasındaki kavgada kan döküldü. Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi'nde meydana gelen olayda iki yakının öldürdüğü ileri sürülen Ö.D, kayıplara karıştı

Ankara Keçiören'de akrabalar çatıştı: 2 ölü var
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Ankara Keçiören'de akrabalar çatıştı: 2 ölü var

Ankara Keçiören'de cinayet, Ankara'da gece yarısı iki yakın akraba arasında meydana gelen kavgada iki kişi öldü.
Başkent'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi iki akrabasını vurarak öldürdü. Olayın faili olduğu belirtilen Ö.D. gece karanlığından yararlanarak kaçtı

Ankara'da bir kişi, aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 akrabasını ateşli silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akrabası Ömer K. ve Ahmet isimli şahısla aralarında husumet bulunan Ö.D., şahısları Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ateşli silahla vurdu. Ö.D., olaydan sonra gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi.

Olayın ilgililere haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ölüm haberini alan akrabalar, evin önünde sinir krizleri geçirdi. Cenaze çıkarılmadan önce evin önünde toplanan şahıslar arasında arbede yaşandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin gerçekleştiği evde delilleri topladı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı.
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Ankara Keçiörende Cinayet
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