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Atlantis AVM'de yangın; Vatandaşlar tahliye edildi

Pendik'te bulunan Atlantis Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldub Son dakika haberine göre yangın yiyecek bölümünde bir restoranın bacasında başladı.

Atlantis AVM'de yangın; Vatandaşlar tahliye edildi

Pendik'te bulunan Atlantis Alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldub Son dakika haberine göre yangın yiyecek bölümünde bir restoranın bacasında başladı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:06
Atlantis AVM'de yangın; Vatandaşlar tahliye edildi

Atlantis AVM'de yangın; Vatandaşlar tahliye edildi


Pendik'te Atlantis AVM içinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü

Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. AVM itfaiye ekiplerince kısa sürede boşaltılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Anlantis AVM'nin içinde bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede AVM'nin çatısını kaplarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Yenişehir'den itfaiye ekipleri çıkarıldı. Ekipler AVM'yi kısa süre boşaltırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise çok korktuklarını panik içinde dışarıya çıktıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Atlantis AVM
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