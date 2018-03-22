Atlantis AVM'de yangın; Vatandaşlar tahliye edildi



Pendik'te Atlantis AVM içinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü

Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. AVM itfaiye ekiplerince kısa sürede boşaltılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Anlantis AVM'nin içinde bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede AVM'nin çatısını kaplarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Yenişehir'den itfaiye ekipleri çıkarıldı. Ekipler AVM'yi kısa süre boşaltırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise çok korktuklarını panik içinde dışarıya çıktıklarını söyledi.