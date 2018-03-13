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Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde babasının istismarına uğrayan küçük kızı, sınıf öğretmenin dikkati kurtardı. Olayın duyulmasının ardından adliye önünde toplanan vatandaşlar zanlıya linç girişiminde bulundu..

Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde babasının istismarına uğrayan küçük kızı, sınıf öğretmenin dikkati kurtardı. Olayın duyulmasının ardından adliye önünde toplanan vatandaşlar zanlıya linç girişiminde bulundu..

13 Mart 2018 Salı 22:31
Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı

Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı


Henüz ilkokul 3. sınıf öğrencisi küçük kızın babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Sınıf öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıkan iğrenç olay polisi harekete geçirdi.

Çocuklara yönelik cinser istismara bir yenisi daha eklendi. İğrenç haber bu kez Kayseri Yahyalı'dan geldi. Kayseri'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı
Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı.

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