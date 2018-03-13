Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı



Henüz ilkokul 3. sınıf öğrencisi küçük kızın babasının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Sınıf öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıkan iğrenç olay polisi harekete geçirdi.

Çocuklara yönelik cinser istismara bir yenisi daha eklendi. İğrenç haber bu kez Kayseri Yahyalı'dan geldi. Kayseri'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardıYahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı.