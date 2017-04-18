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18 Nisan 2017 Salı 14:12

Bağcılar'da AVM yangını, mağazalar tahliye edildi

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, içeride bulunan çalışanlar tahliye edildi.

Bağcılar'da AVM yangını, mağazalar tahliye edildi
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Bağcılar'da AVM yangını, mağazalar tahliye edildi

Bağcılar'da bir AVM'de çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında saatin erken olması nedeniyle alışveriş merkezinde müşteri bulunmadığı öğrenilirken, mağazaları açmak üzere gelen çalışanlar ise tahliye edildi


Edinilen bilgilere göre Bağcılar Basın Ekspres yolunda bulunan büyük bir alışveriş merkezinin içerisindeki mağazada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedeniyle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında saatin erken olması nedeniyle alışveriş merkezinde müşteri bulunmadığı öğrenilirken, mağazaları açmak üzere gelen çalışanlar ise tahliye edildi.

AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili bir açıklama yapan AVM Genel müdürü Hasan Necip Akol yangının elektrik kontağından çıktığını ve küçük çaplı olduğunu belirterek, "Hiçbir sorun yaşamadan tahliyelerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık yarım saat içerisinde alışveriş merkezimizi hizmete açacağız" dedi.
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Bağcılarda AVM Yangını
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