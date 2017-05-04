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GÜVENLİK:
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04 Mayıs 2017 Perşembe 18:05

Balık ağı yüzünden kavgada silahlar konuştu, 2 ölü var

Fırat Nehri'ne bırakılan balık ağları köyde savaş çıkardı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşağıl köyünde iddiaya göre balık ağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 yaralandı.

Balık ağı yüzünden kavgada silahlar konuştu, 2 ölü var
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Balık ağı yüzünden kavgada silahlar konuştu, 2 ölü var

Balık ağı yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. 2 kişinin can verdiği kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sivirek'te meydana gelen olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İddialara göre, Taşağıl köyünde amca çocukları arasında Fırat Nehri'ne balık avlamak için atılan ağ nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma sırasında Turan A., Faik A., Yılmaz A., İsmail A. ile Mehmet Ali K. isabet eden mermilerle yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Faik A. ile Mehmet Ali K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Kavgayı haber alan tarafların yakınları hastaneye akın ederken, hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Faik A. ile Mehmet Ali K.'nın cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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