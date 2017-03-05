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05 Mart 2017 Pazar 19:01

Büyük operasyon başladı

​Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Büyük operasyon başladı
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Büyük operasyon başladı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyona 4 tabur asker ve 40 tim özel harekat polisi katılıyor.Atrıca  yürütülen operasyona havadan 17 helikopter destek veriyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi tahmin edilen operasyonda, bölgedeki tüm teröristler ile sığınakların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.    
     Geçtiğimiz yıl içerisinde çok sayıda operasyon düzenlenen ve terör örgütünün yurt içindeki Kandil'i olarak bilinen Lice kırsalındaki 18 köyde bu sabah 07.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
“Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu” adı verilen müşterek operasyona 4 tabur asker ve 40 tim özel harekat polisi katılırken, 17 helikopter hava desteği veriyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen operasyonda, bölgede faaliyet yürüten tüm teröristler ile sığınak, barınak ve uçaksavar mevzilerinin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
 
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