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Cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinin içinde bulundu

Denizli Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yaşındaki Gülşah Y. Konya'da düzenlenen operasyonla banyoda çamaşır sepetinde saklanırken yakalandı

Cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinin içinde bulundu

Denizli Açık Cezaevi'nden firar eden ve hakkında 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 27 yaşındaki Gülşah Y. Konya'da düzenlenen operasyonla banyoda çamaşır sepetinde saklanırken yakalandı

05 Mart 2018 Pazartesi 01:20
Cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinin içinde bulundu

Cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinin içinde bulundu


Denizli'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Gülşah Y. adlı kadın, konyada bir yakının evinde çamaşır sepetinin içinde bulundu.

Hakkında 8 ayrı suçtan aranması olan ve yaralama suçundan dolayı bir süre önce tutuklanan 27 yaşındaki Gülşah Y. iki hafta önce tutuklu bulunduğu Denizli Açık Cezaevi'nden firar etti.

EVİ FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Gülşah Y.'nin memleketi Konya'ya gelebileceği ihtimali üzerine bilgi verilen Konya polisi, kadının Seydişehir'deki evini fiziki takibe aldı.

BANYODAKİ ÇAMAŞIR SEPETİNE SAKLANDI

Firari Gülşah Y.'nin evine gelmemesi üzerine polis yakınlarının evini de izlemeye aldı ve saklandığı yeri tespit etti. Seydişehir polisi önceki gün akşam saatlerinde firari kadının saklandığı eve operasyon düzenledi. Evin banyosundaki çamaşır sepetinin içinde saklanırken yakalanan Gülşah Y., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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