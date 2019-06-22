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Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı

Sokakta oynayan çocuklara öfkelenen bir kişinin çıkardığı kavga bütün mahalleyi karıştırdı. Yaralananlar var..

Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı

Sokakta oynayan çocuklara öfkelenen bir kişinin çıkardığı kavga bütün mahalleyi karıştırdı. Yaralananlar var..

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı

Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı

Çocukların oynamasına, kadınların sokakta kapı önlerinde oturmasına öfkelenen bir kişinin çıkardığı kavga mahaleyi sokağa döktü. 
Denizli’de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi hastanelik olurken 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Darp raporu alan yaralılar ve mahalle sakinleri öfkeli adamdan şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahallede çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı.

Mahallede sorunun çözülmesi için iddiaya göre imza toplandı ama bir sonuca varılamadı. Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Y., iddiaya göre K.Ü.’nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek Şerife Y., eşi Ahmet Y. (34) ve Serkan A. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
DenizliKavgaMerkezefendiAkkonak Mahallesi
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