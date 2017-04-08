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08 Nisan 2017 Cumartesi 00:31

Cudi'de operasyon, 4 terörist öldürüldü

Havaların ısınmasıyla birlikte Cudi Dağı'nda eylem hazırlığı yapan terör örgütü üyelerinin hareketliliğinin artması üzerine bölgeye operasyon düzenlendib

Cudi'de operasyon, 4 terörist öldürüldü
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Cudi'de operasyon, 4 terörist öldürüldü



Türk Silahlı Kuvvetleri Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada Cudi Dağı Derebaşı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Cudi Dağı Derebaşı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirilirken, bölgedeki aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Tankçı Astsubay Mustafa Özdil-6 Operasyonu kapsamında Derebaşı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede aramalar esnasında ise bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Teröristlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmalarından, öldürülen teröristlerin Kandil, Mehmet ve Can kod adlarını kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi.
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Cudide Operasyon
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