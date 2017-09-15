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Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular

İstanbul'da yolcu taşıma yükünü hafifleten metrobüste taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tacize uğradığını iddia eden kadının şikayetçi olduğu kişi ise dekan çıktı.

Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular

İstanbul'da yolcu taşıma yükünü hafifleten metrobüste taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tacize uğradığını iddia eden kadının şikayetçi olduğu kişi ise dekan çıktı.

15 Eylül 2017 Cuma 19:01
Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular

Dekan'a metrobüste taciz suçlaması; Karakolluk oldular

Metrobüste tacize uğrayan bir kadın, önünde dirseği ile göğüslerine dokunan kişi hakkında polise şikayetçi oldu. Karakolluk olan kişinin bir vakıf üniversitesinde dekan olduğu ortaya çıktı..


Metrobüsteki izdiham sık sık cinsel taciz iddialarına neden oluyor. Bu kez tacize uğradığını iddia eden Ş.B. adlı kadının şikayetçi olduğu kişi bir üniversitede dekan çıktı. İşte detaylar...

Zincirlikuyu'da metrobüste Ş.B. adlı kadın iddiaya göre tacize uğradı. Taciz ettiği iddia edilen kişinin bir üniversitede dekan olduğu ortaya çıktı. Dekan H.C.U. suçlamaları reddetti

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Ş.B. isimli kadın, önceki gün sabah saatlerinde Zincirlikuyu'ya gitmek için Kadıköy Söğütlüçeşme'den metrobüse bindi. İddiaya göre Ş.B. Zincirlikuyu'da metrobüsten ineceği sırada araçtaki bir kişinin tacizine uğradı. Ş.B.'nin şikayeti üzerine polisler geldi. Taciz ettiği iddia edilen kişinin bir vakıf üniversitesinde dekan olduğu ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ş.B.'nin polis merkezinde verdiği ifadede, "Zincirlikuyu metrobüs durağında inmek istedim. Araçtan inmek istediğimde, ismini sonradan öğrendiğim H.C.U. isimli şahıs benim önüme geçti. Omzuna dokundum ve yol istedim. Ancak şahıs, benim göğsüme doğru dirseğiyle dokundu. Bunun üzerinde ben de şahsın omzundan 'Ne yapıyorsun' diyerek ittirdim. Daha sonra şahıs benim omzuma vurdu ve aramızda bir arbede çıktı. Ardından ise şahıs araçtan inerek, diğer metrobüs aracına doğru yöneldi. Ben de peşinden giderek durmasını ve polis çağıracağımı söyledim. Ben polisi aradım ve olay yerine gelen polislerle birlikte gerekli işlemler için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi.

Şikayet üzerine H.C.U.'nun da ifadesinin alındığı ancak suçlamaları reddettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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