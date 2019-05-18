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Deri fabrikasını esrar üretim tesisine çevirmiş

Uyuşturucu ile mücadeleyi yoğunlaştıran güvenlik güçleri, Uşak'ta kurulu bir deri fabrikasında esrar üretim tesisi kuran iş adamını yakaladı. 

Deri fabrikasını esrar üretim tesisine çevirmiş

Uyuşturucu ile mücadeleyi yoğunlaştıran güvenlik güçleri, Uşak'ta kurulu bir deri fabrikasında esrar üretim tesisi kuran iş adamını yakaladı. 

18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:06
Deri fabrikasını esrar üretim tesisine çevirmiş


Deri fabrikasıesrar üretim tesisine çevirmiş

Deri fabrikasında esrar üretmek için özel tesis kurulduğunu ortaya çıkaran güvenlik güçleri şaşkına döndü. Milyonlarca liralık yatırımla kurulan fibrakadaki düzeneklere jandarma ekipleri el koyarken, aracında uyuşturucuyla yakalanan iş adamı Mahmut T, savcılığa teslim edildi. İşte o haberin detayları..

Uşak'ta sahibi olduğu deri fabrikasında özel düzenekle ürettiği esrarı, alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan Mahmut T. (28) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin otomobili ve fabrikasında toplam 1 kilo 520 gram kubar esrar ele geçirildi..


Uşak'ta, bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir deri fabrikası sahibi olan Mahmut T.'nin (28) esrar sattığını belirledi. Bunun üzerine hareket geçen jandarma, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alıcı gibi davranarak, Mahmut T. ile bağlantıya geçti. Jandarma görevlileri, öğle saatlerinde Mahmut T. ile önceden belirlenen bir noktada buluşup, Merkez ilçeye bağlı Yapağılar köyüne gitmek üzere yola çıktı.

ÜRETİM TESİSİ KURMUŞ

Edinilen ilk bilgilere göre Mahmut T.'nin otomobili, Yapağılar köyü yakınlarında durduruldu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 690 gram kubar esrar ele geçirildi, Mahmut T., gözaltına alındı. Mahmut T.'nin deri fabrikasında yapılan aramada, esrar üretimi yapılan, içinde çok sayıda saksı, ışık ve ısı kaynakları, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçen cihazlar bulunan özel bir oda tespit edildi.

BİR DE TABANCA BULUNDU

Bu odadaki aramada da 830 gram kubar esrar ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Mahmut T., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.


 

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