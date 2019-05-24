Dersten kaçan liseliler, ölüme atladı

Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi 4 arkadaşın deniz macerası faciaya döndü. 2 liseli genç boğularak hayatını kaybetti.

Feci olay Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Dersten kaçıp denize giren 4 liseli gencin Ak Liman yakınlarında girdiği burada 2'sinin boğularak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp, Ak Liman Mevkii'ne geldi.

Buradan denize giren liselilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu.

Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere haber verdi.

Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Esen'i yarı baygın halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.