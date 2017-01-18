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18 Ocak 2017 Çarşamba 18:59

Diyarbakır'da bombalı saldırı; Şehit sayısı 5'e yükseldi

PKK'lı teröristler tarafından üniversitenin hafriyat alanında düzenlenen bombalı saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi.

Diyarbakır'da bombalı saldırı; Şehit sayısı 5'e yükseldi
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Diyarbakır'da bombalı saldırı; Şehit sayısı 5'e yükseldi



Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Furkan Demir'in beyin ölümü gerçekleşti
Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan harfiyat alanında, 16 Ocak 2017 tarihinde, nöbet tutan polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lılar tarafından mezarlığın duvarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu Kadir Miraç Özkan, Ali Sevim, Şenali Ocak ve Mahmut Ava şehit olmuş, 1'i ağır 2 polis yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören ağır yaralı polis memuru Furkan Demir'in (23) beyin ölümü gerçekleşti. Furkan Demir, yoğun bakım ünitesinde, yaşam destek ünitesine bağlı tutuluyor.
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