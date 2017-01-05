GÜVENLİK:
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05 Ocak 2017 Perşembe 10:47

Dolandırıcılar şimdi de "Bakanlık müfettişiyiz" diyerek geliyor

Polis uyardı, dolandırıcılar işyerlerini tek tek dolaşarak kendilerini bakanlık müfettişi olarak tanıtıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adını kullanan kişiler, "İş Güvenliği Eğitimi veriyoruz" diyerek iş verenleri dolandırıyor.

Dolandırıcılar şimdi de 'Bakanlık müfettişiyiz' diyerek geliyor
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Dolandırıcılar şimdi de "Bakanlık müfettişiyiz" diyerek geliyor

Dolandırıcıların bulduğu yöntemler akılları karıştırıyor. Şehit ailelerini bile dolandırmaktan çekinmeyen çetelerin yeni yöntemi ise kendilerini bakanlık müfettişi olarak göstererek vatandaşları tuzağa düşürmek.

İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI DAĞITIYORLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın adını kullanan kişiler, "İş Güvenliği Eğitimi veriyoruz" diyerek iş verenleri dolandırıyor.

Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda artan nitelikli dolandırıcılık öykülerine yeni bir tane daha eklendi. Bu kez fırsatçılar haksız kazanç elde etmek için kendilerini bakanlık müfettişi olarak lanse ederek insanları kandırmaya çalışıyor. Rize ve Trabzon’da son günlerde bir takım kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olduklarını belirterek, işletmelere yönelik İş Güvenliği Eğitimi ve sertifikası vereceklerini belirterek para topluyor.
Bakanlığın ve bakanlık müfettişlerinin ismini kullanarak diğer bölgelerde de benzer hikayeler ile para toplayan kişiler hakkında açılan davalar ve suç duyuruları bulunuyor. Diğer bölgelerde İş Güvenliği eğitimi ve sertifikası verecekleri vaadi ile para toplayan kişilerin aldıkları para karşılığında işverenlere sadece bir kitapçık gönderdiği, konuyla ilgili gelen tepkiler üzerine de aldıkları paranın verdikleri kitabın bedeli olduğunu belirterek kendilerini aklamaya çalıştığı öğrenildi.

 
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