Eşinin sevgilisini av tüfeğiyle öldürdü..
Eskişehir'de yasak aşk cinayeti... 71 Evler Mahallesi'nde dün akşam bir evi basan Irmak S. (29), adlı şahıs, eşi ile aynı evde yaşayan adamı vurdu. Bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin (28) birlikte yaşadığı öne sürdüğü Orhan Çelik'i (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan Irmak S., Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı.
Orhan Çelik'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, Irmak S.'yi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir'e getirildi.
Serap S.'nin bir süre önce evini terk edip, Orhan Çelik ile kiraladıkları evde yaşadıkları ifade edilirken, Irmak S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.