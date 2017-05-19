﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Mayıs 2017 Cuma 09:45

Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama

Kurdukları 20'ye yakın eskort sitesi ile aralarında travestilerin de bulunduğu çok sayıda kadına fuhuş yaptıran çetenin 18 üyesi tutuklandı.

Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama


Kurdukları 20'ye yakın eskort sitesi ile aralarında travestilerin de bulunduğu çok sayıda kadına fuhuş yaptıran çetenin 18 üyesi tutuklandı.

Samsun merkezli 14 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 31 kişiden 18 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir yıl süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde 7 gün önce Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatılmıştı. "Son Kapı" adı verilen ve bin 781 polisin katıldığı operasyonda gözaltı kararı verilen 731 şüpheliye yönelik 5 ayrı örgütten 4'üne Samsun polisi tarafından, 1'ine de Adana polisi tarafından eş zamanlı baskın yapılmıştı.
Samsun merkezli operasyonda 20 eskort sitesi ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından kapatma kararı alınırken, bu sitelere ilen verip fuhuş yapan aralarında 3'ü travesti 292 eskort kadının ifadesi alınarak haklarında idari işlem yapıldı.

Gözaltına alınan aralarında eskort sitesi yöneticilerinin ve para trafiğini yönetenlerin de bulunduğu 1'i kadın 31 kişinin 6 gün süren sorguları tamamlandı. Şahıslar dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı 31 kişiyi ifadelerini almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme saat 03.30'da sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Onur Y., Tolga M., İlhan U., Yusuf E., Fatih K., Uğur O., Burhan K., Tayfur G., Hasan G., Umut K., Vahit O.A., Serkan T., Ahmet D., Koray D., Ercan Ö., Kadir A., Fikret A. ve Derya D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
Eskort sitesinden servet kazanmış; Sülalecek fuhuş çetesi kurmuşlar
Eskort sitesinden servet kazanmış; Sülalecek fuhuş çetesi kurmuşlar
Ukraynalı model kızı çıldırttılar: #039;Eskort kız#039; diye 6 sayfa açtılar
Ukraynalı model kızı çıldırttılar: 'Eskort kız' diye 6 sayfa açtılar
Ünlü mankene şok sözler,eskorta benziyorsun
Ünlü mankene şok sözler,eskorta benziyorsun
Fuhuş operasyonundan zengin aile kızı çıktı
Fuhuş operasyonundan zengin aile kızı çıktı
Antalyada işadamlarına eskort tuzağı
Antalya'da işadamlarına eskort tuzağı
Eskort sitesine ilan verdi, müşterisi polis çıktı
Eskort sitesine ilan verdi, müşterisi polis çıktı
Kadın avukatlara telefonla şantaja 6 yıl hapis istendi
Kadın avukatlara telefonla şantaja 6 yıl hapis istendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Eskort Sitesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan adam yakalandı İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin alan...
Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi gözaltında Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi...
Niğdeli öğretmenler, Konya'da ölümden döndü; 11 yaralı var Niğdeli öğretmenler, Konya'da ölümden döndü;...
Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları da öldürüldü Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları...
Esenyurt'ta taciz iddiası halkı sokaklara döktü Esenyurt'ta taciz iddiası halkı sokaklara döktü
Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye...
Yukarı Çık

İzmir'de pompalı tüfekle kadını rehin...
İzmir'de eski kız arkadaşını evinde pompalı tüfekle rehin alan Yaşar murat Ertürk, polis tarafından...

Haberi Oku