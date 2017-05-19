Eskort sitesinden fuhuş operasyonu; 14 ilde, 18 tutuklama

Kurdukları 20'ye yakınile aralarında travestilerin de bulunduğu çok sayıda kadına fuhuş yaptıran çetenin 18 üyesi tutuklandı.Samsun merkezli 14 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 31 kişiden 18 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince bir yıl süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 14 ilde 7 gün önce Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatılmıştı. "" adı verilen ve bin 781 polisin katıldığı operasyonda gözaltı kararı verilen 731 şüpheliye yönelik 5 ayrı örgütten 4'üne Samsun polisi tarafından, 1'ine de Adana polisi tarafından eş zamanlı baskın yapılmıştı.Samsun merkezli operasyonda 20 eskort sitesi ile ilgili Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı tarafından kapatma kararı alınırken, bu sitelere ilen verip fuhuş yapan aralarında 3'ü travesti 292 eskort kadının ifadesi alınarak haklarında idari işlem yapıldı.Gözaltına alınan aralarında eskort sitesi yöneticilerinin ve para trafiğini yönetenlerin de bulunduğu 1'i kadın 31 kişinin 6 gün süren sorguları tamamlandı. Şahıslar dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.Soruşturmayı yürüten savcı 31 kişiyi ifadelerini almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme saat 03.30'da sona erdi. Nöbetçi mahkemeye ifade verentutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 13 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.