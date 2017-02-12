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12 Şubat 2017 Pazar 00:02

Fahrettin Yokuş'a evinin önünde silahlı saldırı

Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un aracına silahla ateş açıldı

Fahrettin Yokuş'a evinin önünde silahlı saldırı
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Fahrettin Yokuş'a evinin önünde silahlı saldırı

Türk Kamu-Sen'e sağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

 
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yokuş, şoförünün kullandığı araçla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Aracına silahla ateş açılan Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtuldu, bacağından hafif yaralanan şoförü Özkan T. (37) ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliğinin tespiti için emniyete davet edilen Yokuş'un bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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