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15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:57

FETÖ sanığı itirafçı oldu; Cezaevine Gülen'den haber getiriyorlar

FETÖ yapılanması etkin pişmanlık yasası çerçevesinde itirafçı olan Bilal Erşahin'in mahkemede verdiği bilgiler, terör örgütü elebaşının, halen cezaevindeki taraftarlarına mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

FETÖ sanığı itirafçı oldu; Cezaevine Gülen'den haber getiriyorlar
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FETÖ sanığı itirafçı oldu; Cezaevine Gülen'den haber getiriyorlar


Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında  örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 87'si tutuklu toplam 145 kişinin yargılandığı 2'nci İşadamları davasında mahkemeye 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan' yararlanmak için dilekçe veren Bilal Erşahin, cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Cezaevinde tutuklu kişilerin kendi aralarında "En kısa sürede buradan çıkacağız diyorlar. Fetullah Gülen'den haber aldıklarını söylüyorlar" dedi.  

FETÖ/PDY'nin Denizli'deki finans ayağını oluşturdukları iddiasıyla 87'si tutuklu toplam 145 sanığın yargılandığı 2'nci İşadamları davasına devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. İlk duruşmanın 6'ncı celsesinde, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan' yararlanmak için dilekçe veren ve sonraki dilekçelerinde örgütle ilgili bilgilerini paylaşan tutuklu Bilal Erşahin, savunmasında da ilginç bir bilgi verdi. Mahkemede, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Okyanus Test Merkezi'nde öğretmenlik yaptığını söyleyen Erşahin, kaldıkları cezaevinde tutukluların koğuşlar arasında bağırarak konuşup haberleştiklerini, itirafçılara psikolojik baskı yaptıklarını anlattı. Erşahin, "Örneğin Hasan Soymaç ve Mesut Işık'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenilince bunlar hakkında hakarete varan kelimeler kullanılıyordu. Bu kişilerin ahretini yok ettikleri söyleniyordu. İtirafçı olunmaması için dini konulu rüyalar anlatılıyor. 'En kısa sürede cezaevinden çıkacağız' diye konuşuyorlar" dedi.

Sanık Bilal Erşahin'in anlattıkları üzerine Mahkeme Başkanı ve Savcının, "Cezaevinde Fethullah Gülen'den haber geldi derler miydi?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine Erşahin, "Evet böyle konuşmalar oluyordu. 'Gülen'den haber geldi. En kısa sürede çıkacaksınız' diyerek bazen tarih bile veriyorlardı. Bu haberlerin Fetullah Gülen'den geldiği konuşulurdu" dedi.

Savunmasında, FETÖ/PDY içinde bölge ve büyük bölgeciler bulunduğunu belirten Erşahin, "Bölgeciler topladıkları himmetleri büyük bölgecilere verirlerdi. Tanıdığım bölgeciler Selman Ayyıldız, Tahsin Örnekal, Mehmet Yorgun, Mehmet topuz, Fatih Derdiyok ve Seyfi Koç'tur. Ayrıca bölgecilerin emrinde esnaf, doktor gibi çeşitli meslek grupları olurdu. Bu gruplar haftada bir sohbet toplantısı yapardı. Ben de birkaç kez bu toplantılara katıldım. Okyanus Test Merkezi'nde öğretmenlik yaparken, bana ortaokul öğrencilerinin kaldığı 4 ev emanet edildi. Bu evdeki öğrencilere ders veriyordum. Ortaokul öğrencileri özellikle askeri okul sınavlarına yönlendirilirdi ve özel bir kitapçık ile eğitilirlerdi" dedi. Erşahin, savunmasının sonunda 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan' yararlandığı için tek kişilik hücreye alınmak istediğini söyledi. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam etti.
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FETÖItirafçıFetullah Gülen
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