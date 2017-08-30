Firar eden kurbanlık boğa, genç kadına saldırdı





Kurban bayramı öncesi, sahibinin elinden kurtulan bir boğa vatandaşlara saldırdı. Boynuz darbeleriyle yere serilen kadın vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olay, Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa yolda başıboş bir şekilde gezmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadın öfkeli boğanın hedefi oldu. Firari boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Boğanın saldırısıyla havalanıp yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan öfkeli boğanın saldırı anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.