﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:07

Genç kız, bira istedi sonra ölüme atladı: Sevgilisi nişanlanınca...

Antalya Falezler'den denize atlayan 23 yaşındaki genç kızı ikna çabaları sonuç vermedi. Genç kız telefonda konuşurken "Oğlun o kızla nişanlanmayacaktı' sözleri intihar girişiminin karşılıksız aşk yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

Genç kız, bira istedi sonra ölüme atladı: Sevgilisi nişanlanınca...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Genç kız, bira istedi sonra ölüme atladı: Sevgilisi başkasıyla nişanlanınca ölmek istedi

Sevdiği erkek başkasıyla nişanlanınca sinir krizleri geçiren S. Y. adlı genç kız, Antalya Falezler'den denize atladı.Yaralı olarak kurtarılan 23 yaşındaki S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Son dakika Antalya
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda falezlerde meydana gelen olayda, seyir terasında elinde boş içki şişesi ile bir genç kızın telefonda ağlayarak konuştuğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Bu sırada telefonla sürekli ağlayarak konuşan çevredeki kafelerden alkol istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis genç kıza yaklaşmak istediyse de sonuç alamadı. Polisleri atlamakla tehdit eden ve isminin S.Y.(23) olduğu öğrenilen kız, zaman zaman boş bira şişesini kafasına vurdu. S.Y.'nin atlama ihtimaline karşı deniz polisinden yardım istendi.

"SANA ZARAR VERMİYORUM, VER ŞU BİRAYI"

Vatandaşlardan alkol istemeye devam eden S.Y.'ye sağlık ve polis ekipleri bir garson eşliğinde alkol şişesi verilmesini kararlaştırdı. Ancak atlama ihtimaline karşı bu görevi sağlık ekipleri üstlendi. Bir erkek bir bayan sağlık görevlisi elinde bira şişesi ile genç kızın bulunduğu bölüme geldi. Sağlık görevlisinin elindeki şişeyi bırakmasını söylemesi üzerine S.Y., " Sana zarar vermiyorum, ver şu birayı" diye bağırdı.

Terasta uzun süre sağlık görevlilerinden alkol şişesini almaya çalışan S.Y. başarılı olamayınca demir korkulukların önüne geçti. Bu durum üzerine bira şişesi korkulukların bir metre önüne konularak,S.Y.'nin alması istendi. Sağlık görevlilerinin terastan ayrılmaması üzerine korkuluklarla ayakları denize dönük şekilde oturan S.Y.'nin dengesiz hareketleri yürekleri ağızlara getirdi.

"DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI"

S.Y.'nin dalgınlığından faydalanmak isteyen sağlık görevlisi elini uzattığı anda paniğe kapılan genç kız çığlık atarak falezlerden düştü. Sırt üstü suya düşen S.Y.'yi kurtarmak içinde deniz polise hemen suya atladı. Çığlık atmaya devam eden S.Y. bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.Y. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TELEFONLA KONUŞUYORDU"

İş görüşmesi için falezler üzerindeki işletmelere gelen vatandaş olayı ise şöyle anlattı: "Kız telefonda biriyle tartışıyordu. 'Hakkınızı helal edin oğlun bana yanlış yaptı. Oğlun başkasıyla nişanlanmayacaktı' Yaklaştım yanına ikna olmayınca polisi aradım. Sağlık ekipleri de ikna edemeyince atladı." Antalya haberleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika AntalyaAntalya Haberleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe'de soyguncular vurularak yakalandı Sancaktepe'de soyguncular vurularak yakalandı
Teröristler yol inşaatındaki işçilere saldırdı, 2 ölü var Teröristler yol inşaatındaki işçilere saldırdı,...
Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest bıraktı Aldatan kocasını öldüren kadını, mahkeme serbest...
Turistin kolundan çekiştiren esnaf ticaretten men edildi Turistin kolundan çekiştiren esnaf ticaretten men...
Babası gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Babası gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü İşçilere saldıran PKK'lı teröristler öldürüldü
Yukarı Çık

Sancaktepe'de soyguncular vurularak yakalandı
Aralarında iki cezaevi firarisinin de bulunduğu gasp ve soygun çetesi Sancak'tepe silahlı çatışma...

Haberi Oku