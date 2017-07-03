Genç kız, bira istedi sonra ölüme atladı: Sevgilisi nişanlanınca...

Genç kız, bira istedi sonra ölüme atladı: Sevgilisi başkasıyla nişanlanınca ölmek istedi

"SANA ZARAR VERMİYORUM, VER ŞU BİRAYI"

"TELEFONLA KONUŞUYORDU"

Sevdiği erkek başkasıyla nişanlanınca sinir krizleri geçiren S. Y. adlı genç kız, Antalya Falezler'den denize atladı.Yaralı olarak kurtarılan 23 yaşındaki S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiAntalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda falezlerde meydana gelen olayda, seyir terasında elinde boş içki şişesi ile bir genç kızın telefonda ağlayarak konuştuğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Bu sırada telefonla sürekli ağlayarak konuşan çevredeki kafelerden alkol istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis genç kıza yaklaşmak istediyse de sonuç alamadı. Polisleri atlamakla tehdit eden ve isminin S.Y.(23) olduğu öğrenilen kız, zaman zaman boş bira şişesini kafasına vurdu. S.Y.'nin atlama ihtimaline karşı deniz polisinden yardım istendi.Vatandaşlardan alkol istemeye devam eden S.Y.'ye sağlık ve polis ekipleri bir garson eşliğinde alkol şişesi verilmesini kararlaştırdı. Ancak atlama ihtimaline karşı bu görevi sağlık ekipleri üstlendi. Bir erkek bir bayan sağlık görevlisi elinde bira şişesi ile genç kızın bulunduğu bölüme geldi. Sağlık görevlisinin elindeki şişeyi bırakmasını söylemesi üzerine S.Y., " Sana zarar vermiyorum, ver şu birayı" diye bağırdı.Terasta uzun süre sağlık görevlilerinden alkol şişesini almaya çalışan S.Y. başarılı olamayınca demir korkulukların önüne geçti. Bu durum üzerine bira şişesi korkulukların bir metre önüne konularak,S.Y.'nin alması istendi. Sağlık görevlilerinin terastan ayrılmaması üzerine korkuluklarla ayakları denize dönük şekilde oturan S.Y.'nin dengesiz hareketleri yürekleri ağızlara getirdi.S.Y.'nin dalgınlığından faydalanmak isteyen sağlık görevlisi elini uzattığı anda paniğe kapılan genç kız çığlık atarak falezlerden düştü. Sırt üstü suya düşen S.Y.'yi kurtarmak içinde deniz polise hemen suya atladı. Çığlık atmaya devam eden S.Y. bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.Y. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İş görüşmesi için falezler üzerindeki işletmelere gelen vatandaş olayı ise şöyle anlattı: "Kız telefonda biriyle tartışıyordu. 'Hakkınızı helal edin oğlun bana yanlış yaptı. Oğlun başkasıyla nişanlanmayacaktı' Yaklaştım yanına ikna olmayınca polisi aradım. Sağlık ekipleri de ikna edemeyince atladı."