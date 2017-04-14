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14 Nisan 2017 Cuma 20:07

Hamama fuhuş baskını

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.

Hamama fuhuş baskını
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Hamama fuhuş baskını
   Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.
   Yapılan denetimde 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda  aralarında işletmecilerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.
   Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri sırasında  sahte resmi evrak düzenlediği tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 6 kişi 'sahte resmi evrak düzenlemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİlçedeki 15 iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda prezervatif, cinsel gücü artırıcı haplar, gebelik önleyici iğneler ele geçirildi. Bazı iş yerinde bulunan bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan, 8 iş yeri 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan kapatıldı. 6 iş yerine ise idari yaptırım cezası kesildi.
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Hamama Fuhuş Baskını
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