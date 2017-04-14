Hamama fuhuş baskını

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı hamam ve masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine denetim yaptı.Yapılan denetimde 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda aralarında işletmecilerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri sırasında sahte resmi evrak düzenlediği tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 6 kişi 'sahte resmi evrak düzenlemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİlçedeki 15 iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda prezervatif, cinsel gücü artırıcı haplar, gebelik önleyici iğneler ele geçirildi. Bazı iş yerinde bulunan bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan, 8 iş yeri 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan kapatıldı. 6 iş yerine ise idari yaptırım cezası kesildi.