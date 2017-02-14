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14 Şubat 2017 Salı 15:29

Hastanede refakatçi kızı taciz iddiası

Samsun'da bir hastaya refakatçi olarak kalan kızı elle taciz ettiği iddia edilen adam yakalandı

Hastanede refakatçi kızı taciz iddiası
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Hastanede refakatçi kızı taciz iddiası

Samsun'da bir hastaya refakatçi olarak kalan kızı elle taciz ettiği iddia edilen adam yakalandı
Hastanede taciz, Samsun'da bir kişi, hastanede refakatçi olarak genç kızı taciz etti. Samsun'da bir kişi, hastanede tedavi gören yengesinin yanında refakatçi olarak kalan genç kızı uyuduğu yatakta elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan amcasının eşinin yanında refakatçi olarak kalan C.T.(21) adlı genç kız, hasta ile birlikte aynı yatakta yatarken odaya giren 21 yaşındaki O.G. tarafından elle tacize uğradı. Genç kız taciz sırasında uykusundan uyanarak feryat edip yardım istedi. Tacizci O.G. ise panik içinde kaçtı. C.T. olayı hastane görevlilerine bildirdi. Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak taciz zanlısı O.G.'yi yakaladı ve polise teslim ettiler. Genç kız tacizciyi teşhis etti ve şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.'nin alkollü olduğunu tespit etti. O.G.'nin 19 Mayıs ilçesinde arkadaşları ile birlikte içki içtiği, yanındaki arkadaşlarından birinin rahatsızlanması sonucu birlikte hastaneye geldikleri öğrenildi.

Ahlak polisi tarafından ifadesi alınan O.G. "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




 
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Hastanede Taciz
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