Hırsızı vatandaşların elinden polis kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir eve giren hırsız, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.Olay, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi 56 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmana hırsızlık amacıyla giren iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesi üzerine hırsızlar kaçmaya başladı. Uzun bir kovalamacanın ardından hırsızlardan biri Hakim Efendi Cami'sine saklandı. Caminin etrafına saran polis, hırsızı cami bahçesinde kıskıvrak yakaladı.Yakalanan hırsıza tepki gösteren vatandaşlar, linç girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden polis, yakalanan hırsızı vatandaşlardan uzaklaştırarak emniyete götürdü. Öte yandan polis ekipleri kaçmayı başaran diğer hırsızı yakalamak için çevrede arama çalışması başlattı.