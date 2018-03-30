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Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarptı. Feci kaza sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs aydınlatma direğine çarptı. Feci kaza sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

30 Mart 2018 Cuma 02:18
Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi

Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi


Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı, kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.


Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İlk belirlemelere göre, kazanın ardından alev alan minibüsteki 15 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

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