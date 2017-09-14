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İkitelli'de Suriyeli kavgası: Mahalle halkı ayaklandı

İkitelli’de Suriyelilerle mahalle sakini Türkler arasındaki gerginlik sokağa taştı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri Suriyelilerin evine yürümek isteyince polis engel oldu. Gerginlik sokak içerisinde devam ediyor.

İkitelli'de Suriyeli kavgası: Mahalle halkı ayaklandı

İkitelli’de Suriyelilerle mahalle sakini Türkler arasındaki gerginlik sokağa taştı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri Suriyelilerin evine yürümek isteyince polis engel oldu. Gerginlik sokak içerisinde devam ediyor.

14 Eylül 2017 Perşembe 01:22
İkitelli'de Suriyeli kavgası: Mahalle halkı ayaklandı

İkitelli'de Suriyeli kavgası: Mahalle halkı ayaklandı


İstanbul İkitelli’de Suriyelilerle mahalle sakini Türkler arasındaki gerginlik sokağa taştı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri Suriyelilerin evine yürümek isteyince polis engel oldu. Gerginlik sokak içerisinde devam ediyor.

Olay İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akif mahallesinde ikamet eden Suriyelilerle, mahalle sakini Türkler arasında önceki günlerde kavga çıktı. Gün geçtikçe devam eden husumet sonucu bir Türk vatandaş bıçaklanarak yaralandı. Süregelen olaylara isyan eden vatandaşlar sokağa döküldü. Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. Polis öfkeli vatandaşlara engel olmaya çalışırken gerginlik sürüyor.

Daha önce çıkan kavgada yaralanan Serdar Poyraz’ın annesi ise “ Benim çocuğum arkadaşlarıyla beraber otururken sigara istemişler. Benim çocuğum da vermeyince benim çocuğumu bıçaklamışlar. 3 yerinden bıçaklamışlar. Benim çocuğum ölseydi ben ne yapacaktım. Şimdi yine dikişi patlamış. Götürdüler” dedi

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