İkitelli'de Suriyeli kavgası: Mahalle halkı ayaklandı
İstanbul İkitelli’de Suriyelilerle mahalle sakini Türkler arasındaki gerginlik sokağa taştı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri Suriyelilerin evine yürümek isteyince polis engel oldu. Gerginlik sokak içerisinde devam ediyor.
Daha önce çıkan kavgada yaralanan Serdar Poyraz’ın annesi ise “ Benim çocuğum arkadaşlarıyla beraber otururken sigara istemişler. Benim çocuğum da vermeyince benim çocuğumu bıçaklamışlar. 3 yerinden bıçaklamışlar. Benim çocuğum ölseydi ben ne yapacaktım. Şimdi yine dikişi patlamış. Götürdüler” dedi