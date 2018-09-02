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İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında Hakkari İkiyaka'da 7 terörist saldırı hazırlığı yaparken öldürüldü.

İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında Hakkari İkiyaka'da 7 terörist saldırı hazırlığı yaparken öldürüldü.

02 Eylül 2018 Pazar 00:52
İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü

İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında Hakkari İkiyaka'da 7 terörist saldırı hazırlığı yaparken öldürüldü.

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan yakın hava destekli operasyon sonucu; 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi..

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan yakın hava destekli operasyon sonucu; 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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