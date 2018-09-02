İkiyaka'da 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında Hakkari İkiyaka'da 7 terörist saldırı hazırlığı yaparken öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan yakın hava destekli operasyon sonucu; 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.