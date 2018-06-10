İnce Kandil operasyonu davulla zurnayla duyurulması yanlış



NTV'de katıldığı programda Kandil'de terör örgütü yuvalarına yönelik operasyonu gündeme getiren Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce "Kandi operasyonu sıcak siyasetin parçası olmaması gerekir" dedi. İnce, Kandil için, "Korkunç bir coğrafya. ABD'nin helikopteri iniyor, kalkıyor orada. Hemen batısı İran. Yani İran'la, ABD ile anlaşmadan operasyonu yapamayacağınızı herkes biliyor" değerlendirmesinde bulundu. İnce, apolet tartışmasına ilişkin olarak da "Sözümün arkasındayım, cumhurbaşkanı olunca emekli ederim. Erdoğan'ı alkışlaması beni yuhalaması demektir" ifadelerini kullandı. FETÖ elebaşının iadesine ilişkin iddialarını sürdüren İnce, ekonomiyle ilgili vaatlerini de anlattı...



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de yayınlanan 'Seçime Doğru programında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

"UZAY ÜSSÜNDE OLMAYI HAYAL ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Muharrem İnce seçim sonuna kadar 106 miting yapmış olacaklarını belirterek,"Toplumun huzur, barış ve gülümsemeye ihtiyacı var. Toplumun huzura ihtiyacı var. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olmayı hayal etmelerini istiyorum. Mizah yoksa siyaset hoyrat olur. Çocuklarımızın geleceği iyi olacak diye bir şey vermeniz lazım, onu yapmaya çalışıyorum" dedi.

"DAVULLA ZURNAYLA OPERASYON OLUR MU?"

İnce, Kandil'e yapılacak olası bir operasyona ilişkin, "Çok üzülüyorum buna. Şimdi diyelim ki Kandil’e operasyon yapacaksınız davulla zurnayla operasyon olur mu? Bu çıkın oradan biz geliyoruz demektir. Erdoğan’ın derdi Kandil filan değil derdi seçim. Kandil’den oy devşirebilir miyim hesabıdır bu" dedi.



"SEÇİMLERDE İKİ FAZLA ALACAKSIN DİYE ORDUYU YIPRATMA"

Muharrem İnce, "Kandil sınırımıza 110 kilometre uzaklıkta, boyu da güneye doğru 30 kilometre, genişliği de 5 kilometre. Korkunç bir coğrafya. ABD’nin helikopterleri iniyor, kalkıyor orada. Hemen batısı İran. Yani siz İran’la anlaşmadan, ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı herkes biliyor. Seçim öncesinde yok operasyondu, yapıyorduk... Yapamayacaklar göreceksiniz. Ama bunu siyasette kullanmaları orduyu da küçük düşürür, devleti de küçük düşürür. Sen seçimde iki fazla alacaksın diye orduyu yıpratma, ortalık yerde bunları konuşma. Operasyon yapacaksın da, seçime 48 saat kala yapacaksın da neden bir ay öncesinden duyuruyorsun. Derdin operasyon yapmak mı sandıkta oy almak mı?"diye konuştu.

"85 KLASÖR DEDİKLERİNE BAKMAYIN, 27 KLASÖR VAR"

İnce, Gülen'in iade talebi tartışmalarına ilişkin, "Ben 'usulüne uygun istemedi' dedim hükümet, 'hayır istedik' dediler. Sonra 'gelsin incelesin dosyaları' dediler. Ben 'bir heyet gönderirim onlar incelerler' dedim. 1 hafta cevap vermediler sonra inceledi arkadaşlarımız. 120-125 klasör 85 klasör gibi laflar ettiler, arkadaşlarım 27 klasör dediler. Her klasörden 3 nüsha yapılmış dolayısıyla 85 klasör dediklerine bakmayın 27 var. İki, iade talebiyle ilgili 7 dosya var. 7 dosyanın dördü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili. Mesela biri Selam Tevhit davası. Selam Tevhit davası dosyanın Adalet Bakanlığı’na gelişi 28 Ocak 2016. Yani 15 Temmuz 2016’yı düşünürseniz henüz 15 Temmuz olmamış. 6 ay bu dosya beklemiş gönderilmemiş ABD’ye. 15 Temmuz olmuş 4 gün sonra gönderilmiş. Ocak ayından Fetullah Gülen’in iade talebi bakanlığa gelmiş, bakanlık neden bunu ABD’ye göndermemiş. Bu 6 ay bekleme emrine Erdoğan mı vermiş, Adalet Bakanı mı vermiş ne olmuş?" diye konuştu.

"BU DOSYALARI 6-7 AY NEDEN BEKLETTİNİZ?"

Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"CUMHURBAŞKANI OLUNCA EMEKLİ EDERİM"

"Siz kendinizi ABD’nin yerine koyun. Bu 7 dosyadan bazılarında suç tarihini 2011’den başlatıyor. Oysa 2012 yılında AK Partili bazı milletvekilleri Fethullah Gülen'i Pensilvanya’da ziyaret ettiler ve bu fotoğraflar basında yayınlandı. Suç tarihini 2011’den başlatırsanız 2012 yılında milletvekilleri ziyarete giderse Gülen’i ve bu kişileri yargılamak yerine yeniden milletvekili adayı yaparsanız. ABD makamları size inanır mı? İnanmaz. Sorum net; bu dosyaları 6-7 ay neden beklettiniz. Kim emir verdi? ABD kesin delil istiyor."

İnce, Apolet sökme tartışmasına dair, "Orada Erdoğan bayrağı övmüyor. Siyasi rakibi Muharrem İnce'yi eleştiriyor, Paşa da alkışlıyor. Biz Balkanları askerlerin siyasete girmesinden dolayı kaybettik. Sözümün arkasındayım, Cumhurbaşkanı olunca emekli ederim. Erdoğan'ı alkışlaması beni yuhalaması demektir. O paşaların hakkını ben çok savundum. Türk ordusuna nasıl sahip çıktığımı çok iyi bilirler. Sahip çıkılması gerekiyorsa sahip çıkarım." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANIRSAM BİR GÜNDE DOLARIN DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM"

"1. turda kazanacağız. Ben stratejiyi 1. turda kazanmak için kuruyorum." diyen İnce, "Ben Millet İttifakı'nın çoğunlukla ilgili bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Meclis'te çoğunluk olmasa da uzlaşmayla çalışacağım. Kazanırsam bir günde doların düşeceğine inanıyorum. Topyekün bir kalkınmadan bahsediyorum.

"SARAYI, KÖPRÜYÜ NEDEN YIKAYIM, ZİHNİYETİ YIKACAĞIM"

Sarayı, köprüyü neden yıkayım, zihniyeti yıkacağım. Sanayimiz atıl, tarımımız atıl, denizlerimiz atıl. Bunları ekonmiye kazandıracağız. Devlet yönetimi kıraathane açacak kekler bedava diyor. Atanamamış öğretmenleri, sağlıkçıları atama gibi bir dertleri yok. İşsizlere iş bulmak gibi bir dertleri yok." ifadesini kullandı.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü.

"Millet İttifakı’nın çoğunlukla ilgili bir derdinin olacağını zannetmiyorum. Ben hep uzlaşma kültüründen bahsediyorum. Biz o Meclis'te AK Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi benim de başkanvekili olduğum dönem bin 500 maddelik, bin 600 maddelik Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu’nu çıkardık, hem de çok kısa sürede. Biz muhalefet etseydik orada o kanunlar çıkmazdı. Ama memleketin ihtiyacı var diye kısa süre içinde çıkardık. Ben AK Partili milletvekillerinin de memleketin ihtiyacı olan konularda benim Cumhurbaşkanlığımda onları ikna edebileceğimi onlardan da Meclis'te destek alabileceğime inanıyorum. Bunun geçmişte örnekleri var. Biz Meclis’te destek verdik oy verdik aynı şeyi onların yapacağına da inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İLK ÖNCE RESMİ DİLİ ÖĞRETECEĞİZ"

"Dil ve din eğitimini önemsiyorum." diyen İnce, "Trabzon'da ne anlatıyorsam Diyarbakır'da onu anlatıyorum. İlk önce resmi dili öğreteceğiz. İkinci olarak anasının evindeki dili öğreteceğiz. Üçüncü olarak en çok kullanılan yabancı dili öğreteceğiz. Eğitim sistemi bir kere değişecek ve orada kalacak. Eğitim modeli üzerinde taraflarla uzlaşarak karar vereceğiz. Öğretmenlikte mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa liyakat vardır" dedi.

"İLKEL YÖNTEMLERE BAŞVURMAYACAĞIZ"

Türkiye'nin yeni bir anlayışa, vizyona ihtiyacı olduğunu kaydeden Muharrem İnce, "Sabit kur gibi ilkel yöntemlere başvurmayacağız. Yatırımcının önünü açacağız. Maç başladıktan sonra kural değişmeyecek Merkez Bankası bağımsız olacak, kamu disiplini sağlanacak." diye konuştu.

İnce, "Kürt sorunu ekonomik bir sorundur, demokratik siyasi ahlak sorunudur. Bu sorunu samimiyetle çözmek lazım. Yapamıyacağınız sözleri vermemelisiniz. Meclis'te çözülmelidir. Milletin gözü önünde olmalıdır." diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

İnce gündemlerinde bedelli askerliğin olmadığını belirterek, "Gündemimde bedelli askerlik yok, başka bir çalışma yapıyoruz. Askerlikle ilgili her Türk vatandaşı 2 aylık temel eğitimden sonra asgari ücretle kamuda görev yapacak ya da askerlik yapacak." ifadesini kullandı.