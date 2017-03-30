İstanbul Bağcılar'da çocuklara kurşun yağmuru

ÇOCUKLARI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bağcılar'da maskeli bir saldırgan bakkal dükkanına girerek 16 yaşındakive 13 yaşındaki kardeşi'ın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Furkan Malay ağır yaralanırkenise hayatını kaybetti. Çocukların yakınları, terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Polis ekipleri cinayetin siyasi bir boyutu olup olmadığını inceliyor.Olay, Bağcılar Demirkapı mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanında dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki İbrahim Malay ve 13 yaşındaki kardeşi Furkan Malay babaları Nimetullah Malay ile birlikte bakkal dükkanına girdi. Aile dükkanda alışveriş yaptıktan sonra ücreti ödemek isteyen baba Nimetullah Malay para bozdurmak için kısa süreliğine dükkandan çıktı.Baba Nimetullah Malay dükkandan çıktığı sırada maskeli ve silahlı bir kişi aniden bakkala girdi. İbrahim Malay ve kardeşi Furkan Malay'ın üzerine kurşun yağdıran silahlı şahıs daha sonra hızla marketten kaçtı. Silah sesleri üzerine mahalleli olay yerine koştu. Çocukları kanlar içinde yerde gören mahalli hemen olay yerine ambulans çağırdı.Lise 2. sınıf İmam Hatip öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İbrahim Malay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Furkan Malay'ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Görgü tanıkları saldırganın bakkal dükkanına girdiğinde hiç bir şey söylemeden ateş etmeye başladığını belirtti. Çocukların yakınları ise ailenin daha önce de PKK terör örgütü tarafından tehdit edildiğini iddia etti.Polis ekipleri cinayetin siyasi bir boyutu olup olmadığını inceliyor. Öte yandan, 16 yaşındaki İbrahim Malay'ın Bağcılar'da öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.