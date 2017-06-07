İstanbul'da Kaynak Holding'e operasyon

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı... 128 kişi için yakalama kararı çıkartıldı... Polis, 103 adreste arama yapıyor...Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde önceden belirlenen 60 adrese FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki işlemlerin ardından şüpheliler Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun yıllar Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde kalan ve 2015 yılında yönetimine kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyon başlattı. 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali polis, 7 ildeki 103 adreste arama yapıyor.Başsavcı Fehmi Tosun koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şıbe Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında Kaynak Holding'in 19 şirket, 1 vakıf ve 1 dernek yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Suçlamalar ise şöyle;'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek', 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Terörizmin Finansmanı', 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak' ve 'Kara Paranın Aklanması'suçları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyonda, 103 adrestede hakimlik kararı ile arama başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlerin FETÖ dönemindeki yöneticileri oldukları öğrenildi.Sabahın ilk saatlerinde şüphelilere ait adreslere giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. Adreslerdeki dijital ve evrak niteliğindeki tüm delillere el konuldu.Operasyon İstanbul dahil 7 ili kapsarken 14 şüphelinin başka suçlardan tutuklanmak suretiyle cezaevinde olduğu, 11 şüphelinin ise yurtdışında bulundukları belirlendi. Yurtdışında bulunan isimlerin daha önceden haklarında yine Kaynak Holding ile ilgili başka suçlardan dava açılmış ya da işlem yapılmış kişiler oldukları bildirildi.