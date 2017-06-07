﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Haziran 2017 Çarşamba 08:51

İstanbul'da Kaynak Holding'e operasyon

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul'da Kaynak Holding'e operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İstanbul'da Kaynak Holding'e operasyon
   Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı... 128 kişi için yakalama kararı çıkartıldı... Polis, 103 adreste arama yapıyor...Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde önceden belirlenen 60 adrese  FETÖ/PDY'ye  yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki işlemlerin ardından şüpheliler Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun yıllar Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolünde kalan ve 2015 yılında yönetimine kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyon başlattı. 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali polis, 7 ildeki 103 adreste arama yapıyor.
    Başsavcı Fehmi Tosun koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şıbe Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında Kaynak Holding'in 19 şirket, 1 vakıf ve 1 dernek yöneticilerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
     Suçlamalar ise şöyle;'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek', 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak', 'Terörizmin Finansmanı', 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak' ve 'Kara Paranın Aklanması'suçları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyonda, 103 adrestede hakimlik kararı ile arama başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin Kaynak Holding ve bünyesindeki şirketlerin FETÖ dönemindeki yöneticileri oldukları öğrenildi.
    Sabahın ilk saatlerinde şüphelilere ait adreslere giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirdi. Adreslerdeki dijital ve evrak niteliğindeki tüm delillere el konuldu.
    Operasyon İstanbul dahil 7 ili kapsarken 14 şüphelinin başka suçlardan tutuklanmak suretiyle cezaevinde olduğu, 11 şüphelinin ise yurtdışında bulundukları belirlendi. Yurtdışında bulunan isimlerin daha önceden haklarında yine Kaynak Holding ile ilgili başka suçlardan dava açılmış ya da işlem yapılmış kişiler oldukları bildirildi.
 
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
OperasyonKaynak Holding
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 milyon liralık uyuşturucu yakalandı; Kime gidiyordu 200 milyon liralık uyuşturucu yakalandı; Kime gidiyordu
Senanur Sümer'i öldüren katil, ailesinden özür diledi Senanur Sümer'i öldüren katil, ailesinden...
Arazide bulduğu yavru kurtlara işkence yapan adama ağır ceza Arazide bulduğu yavru kurtlara işkence yapan adama...
İstanbul'da büyük operasyon İstanbul'da büyük operasyon
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış PKK'lı teröristler için tonlarca yiyecek depolanmış
Yukarı Çık

200 milyon liralık uyuşturucu yakalandı; Kime...
Türkiye'nin Luky-S operasyonunun ardından uluslararası sularda sayılı baskınlarından biri olarak görülen...

Haberi Oku