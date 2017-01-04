 İstanbul'da kebap retoranına silahlı saldırı 

İstanbul Balat’ta kebap retoranına silahlı saldırı düzenlendi.Bu akşam 17.30 sıralarında Balat’taki Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan kebap retoranının önünde meydana geldi.Kebap restoranı sahibi Osman Yılmaz ile daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler Yılmaz’ın işlettiği dükkanın önüne geldiler.Araçtan inen 2 kişi lokanta önünde bulunan Osman Yılmaz’a doğru ateş ettiler.Yılmaz saldırı sonucu yaralanırken yoldan geçen bir vatandaşta yaralandı.Olayda yaralanan Osman Yılmaz ve Cavit Kadık ambulansla haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar.