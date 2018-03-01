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İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var

İstanbul polisi de kaçak nargile tütününe yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Operasyonlarda 11 ton kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirildi. Çetenin, nargile salonlarındaki sahte tütünün yüzde 90’ını sağladığı belirlendi

İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var

İstanbul polisi de kaçak nargile tütününe yönelik geniş çaplı bir operasyona imza attı. Operasyonlarda 11 ton kaçak ve sahte nargile tütünü ele geçirildi. Çetenin, nargile salonlarındaki sahte tütünün yüzde 90’ını sağladığı belirlendi

01 Mart 2018 Perşembe 08:55
İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var

İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var

Türk tütününün yasaklanmasının ardından tiryakilerin yoğun olarak tercih ettiği nargileye yönelik operasyonlara hız verildi.

Kaçak sigara, kaçak tütün operasyonlarının ardından şimdi de nargileye yönelik operasyonlar hız kazandı.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargilede kullanılan tütünlerle ilgili teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından, İstanbul’daki nargile salonlarının yüzde 90’ına kaçak veya sahte nargile tütünü temin eden kişilere yönelik İstanbul, Ağrı, Van ve Hakkâri’de eşzamanlı operasyon düzenledi.

KANSEROJEN İÇERİKLİ BOYA KATIYORLAR

Kaçak ve sahte nargile çetesinin elebaşları olan Yakup H., Mehmet D. ve Sabahattin S.’nin de aralarında bulunduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Teknik takiplerin gerçekleştirildiği 3 aylık süre içinde yapılan ara operasyonlarda 10 ton nargile tütünü, 3 bin 500 paket sigara, 1600 adet elektronik sigara ele geçirildi. 

Son olarak önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul Sultangazi’de 1 ton nargile tütününe el konuldu.

Opersyonun ardından edinilen bilgilere göre göre çetenin, normal sigara tütünlerine, merdivenaltı imalathanelerde, kanserojen içeren esans ve gıda boyaları karıştırarak armanladığı ve nargile tütünü diye piyasaya sattığı tespit edildi. 

Dubai merkezli orijinal nargile tütününün çeşitli yollarla Türkiye’ye kaçak sokulduğu anlaşıldı. Kaçakçılıkta uyuşturucu sevkıyatında olduğu gibi özel zula ve yöntemler kullanıldığı, kaçak nargile tütünlerinin fiyatlarının çok pahalı olduğu öğrenildi. Çeteye yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen 11 ton nargile tütünü ile ayrıca ekonomik anlamda devletin 2 milyon 150 bin TL zarar etmesinin de önüne geçildiği belirtildi. KAYNAK HABER TÜRK GAZETESİ 


 

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