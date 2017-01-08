İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime yarın (Pazartesi) 1 gün süreyle ara verilmiştir."dedi.
Eğitime kar nedeniyle ara verilen diğer il ve ilçeler ise şöyle;
Zonguldak
Zonguldak’ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyleri ile Kozlu ve Kilimli İlçelerinde yaygın örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlidir” denildi.Ayrıca Zonguldak Valisi Ali Kaban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor.Beklenen oldu sonunda.Yarın okullar tatil.Keyfini çıkarın” dedi.
Düzce
Zonguldak’tan sonra Düzce Akçakoca’da okullar yarın tatil edildi.Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzısıhha kararıyla okullar tatil edilirken hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldılar.
Çanakkale
Çanakkale’de de Çan,Lapseki,Ezine,Yenice,Biga,Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Bursa
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." dendi.
Tokat
Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.
Yalova
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
Kastamonu
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
Kırklareli
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, ''Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildi. Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik.'' dedi.
Balıkesir
Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Edirne
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da okulların bir gün tatil olduğunu duyurdu. Gürkan, Twitter hesabından "09/01/2017 Pazartesi günü Edirne ili merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar 1 gün tatil"olduğunu yazdı.