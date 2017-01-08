İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

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Balıkesir

Edirne

İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamadadedi.Eğitime kar nedeniyle ara verilen diğer il ve ilçeler ise şöyle;Zonguldak’ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyleri ile Kozlu ve Kilimli İlçelerinde yaygın örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlidir” denildi.Ayrıca Zonguldak Valisi Ali Kaban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor.Beklenen oldu sonunda.Yarın okullar tatil.Keyfini çıkarın” dedi.Zonguldak’tan sonra Düzce Akçakoca’da okullar yarın tatil edildi.Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzısıhha kararıyla okullar tatil edilirken hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldılar.Çanakkale’de de Çan,Lapseki,Ezine,Yenice,Biga,Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde Pazartesi günü eğitime ara verildi.Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada isedendi.Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaptığı açıklamada,dedi.Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, 'dedi.Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da okulların bir gün tatil olduğunu duyurdu. Gürkan, Twitter hesabındanolduğunu yazdı.