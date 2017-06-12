Kaçırılan küçük ceylin komşusunun evinde ölü bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.DHA'nın haberine göre, Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.