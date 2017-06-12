﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:17

Kaçırılan küçük ceylin komşusunun evinde ölü bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynarken kaybolan küçük Ceylin'in cansız bedeni komşusunun evinde bulundu.

Kaçırılan küçük ceylin komşusunun evinde ölü bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kaçırılan küçük ceylin komşusunun evinde ölü bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre, Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'lı teröristler böyle teslim oldu PKK'lı teröristler böyle teslim oldu
Severek kaçtığı kocasını vuran kadın intihar etti Severek kaçtığı kocasını vuran kadın intihar...
Bonzai alan genç kızın dramı görenleri dehşete düşürdü Bonzai alan genç kızın dramı görenleri dehşete...
Diyarbakır'da PKK mağaralarından cephanelik çıktı Diyarbakır'da PKK mağaralarından cephanelik...
Eskort sitesi ile dolandırıyorlar: Kurbanlar şikayet edemiyor Eskort sitesi ile dolandırıyorlar: Kurbanlar şikayet...
Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var Cinnet getiren kişi katliam yaptı, 5 ölü var
Yukarı Çık

PKK'lı teröristler böyle teslim oldu
Hakkari Şemdinli kırsalında dün teslim olan 2'si 4 teröristin görüntüleri ortaya çıktı. 

Haberi Oku