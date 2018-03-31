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Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış

Bir devlet bankasında çalışan görevlinin liderliğini yaptığı çetenin, tamamını dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsızlardan oluşan 105 kişiye sahte belgelerle kredi verilmesini sağlamış.

Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış

Bir devlet bankasında çalışan görevlinin liderliğini yaptığı çetenin, tamamını dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsızlardan oluşan 105 kişiye sahte belgelerle kredi verilmesini sağlamış.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:18
Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış

Kamu bankasını 105 dilenci ve hırsızla birlikte dolandırmış

Bir kamu bankası çalışanı olan Hakan İ. adlı şahsın liderliğini yaptığı dolandırıcılık çetesi tam 105 dilenci ve hırsızlık sabıkılasına sahte belgelerle tüketici kredisi çıkarmış. Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu çete üyelerinin dikkat çekmemek için dilencilere takım elbise bile aldığı ortaya çıktı..

SAHTE SGK BELGESİ DÜZENLEMİŞLER

Bankada çalışan diğer görevlilerin şüphelenmemesi için bu 'müşteri'lere sahte SGK belgesi hazırlayan çetenin, bu yöntemle 105 kişiye 20 bin ile 30 bin TL arasında ihtiyaç kredisi çektirdiği anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından, bankayı 3 milyon TL zarara uğratan çetenin lideri Hakan İ. işten atıldı. Soruşturma kapsamında önce Kenan K. ile Arif Ö. tutuklandı. Polis önceki sabah Adana ve Hatay'da eşzamanlı baskınlar düzenledi ve aralarında Hakan İ.'nin de bulunduğu 2'si kadın 9 kişiyi gözaltına aldı.

‘MÜŞTERİ'YE YÜZDE 40

Polis, çetenin kredi çektirdiği şahıslara toplam tutarın yüzde 40'nı verdiğini belirledi. Soruşturmayı yürüten savcılıkş krediyi çeken şahısların şüpheli olarak ifadesinin alınmasını ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti. Polis, 105 kişiyi de ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı...


ADANA POLİSİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Adana polisine bir kamu bankasından 1.5 yıl önce gelen dolandırıcılık ihbarının ardından yapılan araştırmada, batık kredilerin tamamını veren kişinin Hakan İ. olduğu belirlendi,

Adana Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı çalışmada bankadan 3 milyon TL ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı. Çalışma derinleşti, 105 kişiye batık 3 milyon TL'lik krediyi Hakan İ. isimli banka görevlisinin verdiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre; polis bankada hem fiziki hem de teknik takip sonucunda Hakan İ.'nin 2'si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurduğunu, sahte belgelerle kredi çektirdiğini saptadı. Polis, Savaş E. isimli bir öğretmenin de işin içinde olduğunu ancak geçen yıl hayatını kaybettiğini, Kenan K., Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.'nin çetede aktif rol oynadığını tespit etti.

ÇETE ÜYELERİ LÜKS HAYAT KURMUŞ

Lüks hayat süren çete üyelerinin SGK'yla hiçbir bağlantısı bulunmayan dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsızları bularak kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi. Zanlıların ayarladığı şahısları bankaya götürmeden önce takım elbise giydirdiği ve çete lideri Hakan İ. aracılığıyla kredi başvurusu yaptırdıkları ortaya çıktı.

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