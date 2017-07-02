Katliam emirlerini veren PKK'lı hain gizli toplantıda öldürüldü

90 ŞEHİDİN SORUMLUSU

Türkiye'yi kana bulayan çok sayıda katliam emrini veren PKK'lı terörist, Diyarbakır Lice kırsalında bir evde düzenlenen gizli toplantıda öldürüldü. PKK'nın Türkiye ve Diyarbakır sorumlularının da aralarında bulunduğu örgütün üst düzey kadrosunun Lice Kerpiçören köyü yakınlarında bir evde gece yarısı toplantı düzenleyeceği istihbaratı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın da kullanıldığı operasyonda, aralarında'ta düzenlenen ve 28 asker ve sivilin şehit olduğu katliam emrini veren teröistda operasyonda ölü ele geçirildi.Diyarbakır’da güvenlik güçleri, terör örgütü yöneticilerinin toplantısına baskın düzenledi. Operasyonda öldürülenler arasında, 6 saldırının talimatını verdiği belirlenen PKK’nın sözde özel kuvvetler Türkiye sorumlusu ‘Baran’ kod adlı Mehmet Doğan da var’nın koordinesinde,ve Jekipleri, Diyarbakır’da terör örgütü yöneticilerinin eski bir binada yapacakları toplantıya baskın düzenledi.Operasyonda 90 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin de yaralandığı 6 saldırının talimatını veren PKK’nın sözde özel kuvvetler Türkiye sorumlusu Mehmet Doğan’ın yanı sıra PKK’nın mali işler ve halkla ilişkiler sorumluları öldürüldü.Edinilen bilgiye göre istihbarat çalışmalarında, PKK’nın sözde özel kuvvetler Amed sorumlusu Baran kod adlı, sözde Amed mali işler sorumlusuve sözde Diyarbakır bölge sorumlusu’nün Lice Kerpiçören Köyü yakınlarında eski bir binada 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece toplantı yapacakları belirlendi.İstihbarat Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlıklara başlayan Diyarbakır İstihbarat ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, binaya baskın düzenledi.Silahlı İHA ’ların da kullanıldığı operasyonda, Hakan Kızıl, Hakan Üzüncü ve sözde özel kuvvet elemanlarından Şakir Özaydınlı öldürüldü.Söz konusu toplantıda olan ancak güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sonrası kaçan Baran kod adlı’ın Kutlu Köyü’nde saklandığı belirlendi. Bölgeye 30 Haziran gecesi düzenlenen ikinci operasyonda çıkan çatışmada terörist Doğan da öldürüldü. 3’ü üst düzey sorumlu 4 teröristin öldürülmesiyle PKK’ya büyük darbe vurulduğu bildirildi. Mehmet Doğan’ın 90 kişinin şehit olduğu 6 bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi. İşte o eylemler:: Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3’ü polis 10 kişi yaralandı.: Ankara Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 29 kişi şehit oldu, 61 kişi yaralandı.İstanbul Sancaktepe’de askeri servis aracına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5’i asker 8 kişi yaralandı.Antalya Sanayi Odası otoparkında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi yaralandı.Beşiktaş’taki Vodafone Stadyumu yakınlarında bomba yüklü 2 araçla polis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda çoğunluğu polis 46 kişi şehit oldu, 148 kişi yaralandı.Kayseri’de bomba yüklü araçla askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan saldırıda, 15 asker şehit oldu, 48 asker yaralandı.