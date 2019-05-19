

Kayıp Nurcan'dan acı haber 7 gün sonra geldi

Kars'ta kayıp çocuk Nurcan Sade'den acı haber bugün geldi. Nurcan'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde yaşayan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kaybolmuştu.

Edinilen bilgilere göre, aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE),İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve korucular, arama çalışması başlatmıştı.

Bugün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarından acı haber geldi. Küçük Nurcan'ın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğu belirtildi.

KÜÇÜK KIZIN AYAKKABISI DEREDE BULUNDU,



İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarının 3'üncü gününde Nurcan'ın eteği, köye 4 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuştu.



Bunun üzerine çalışmalar küçük kızın suya düşme ihtimaline karşın, eteğinin bulunduğu köyün ortasından geçen derede yoğunlaştırılmıştı. 6'ncı günde ise JAK timleri, Kazıkkaya ve Güllüce Köyleri arasındaki bölgede, derede küçük kızın ayakkabısının tekine ulaşılmıştı. Babanın isteği üzerine bu bölgede 2 kez arama yapıldı, ancak Nurcan'a ulaşılamamıştı.

